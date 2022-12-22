Подросток сбежал из дома с годовалым племянником в Воронежской области

В Воронежской области 14-летний подросток решил сбежать из дома и захватил с собой годовалого племянника. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«По факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних в Борисоглебске следователями территориального отдела СК проводится проверка, совместно с сотрудниками полиции принимаются меры к установлению точного местонахождения детей, которые, предположительно, могут находиться в Лискинском районе, а также иных обстоятельств их исчезновения», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал «Регион-36», несовершеннолетние жили вместе с 42-летней мамой подростка, которая малышу приходится бабушкой.

Сообщается, что мать узнала об исчезновении детей три дня назад, однако в правоохранительные органы обратилась лишь недавно.

Известно также то, что сын женщины отвечает на звонки и говорит о том, что все в порядке, однако отказывается назвать свое местоположение.

Ранее, 16 декабря, пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю сообщила о том, что пропавшая 14-летняя школьница была найдена в подъезде жилого дома. О пропаже ранее в тот день сообщила мать девочки, заявив, что та не вернулась вечером домой после школы.