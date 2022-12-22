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Мисс Россия – 2022 примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в США

Мисс Россия – 2022 Линникова примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в США
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Мисс Россия – 2022 Анна Линникова примет участие в 71-м международном конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого пройдет 14 января в штате Луизиана в США. Об этом девушка рассказала 22 декабря на пресс-конференции.

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«Сейчас идет подготовка к конкурсу «Мисс Вселенная». Мы весь ноябрь, весь декабрь активно готовимся», — поделилась Линникова.

По ее словам, в этом году на «Мисс Вселенная» заявлено 100 участниц со всего мира. Особенностью конкурса станет белая накидка, которую для участниц приготовили организаторы. Девушкам необходимо ее заранее украсить вместе с отечественным дизайнером и выйти в ней на сцену в купальнике.

Линникова сообщила, что дизайн накидки связан с областью культуры и русских традиций, а вечернее платье будет содержать около 50 тыс. хрустальных кристаллов.

«Национальный костюм «Корона Российской империи» был создан из новой коллекции, которая называется «Эрмитаж». Эта коллекция создается сейчас в сотрудничестве с государственным музеем Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Платье создано на основе исторических нарядов российских императриц», — добавила генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

По ее словам, бархатный национальный костюм также украшают речной жемчуг и полудрагоценные камни.

Ежегодный международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» является одним из самых престижных конкурсов красоты в мире. Впервые он был проведен в 1952 году.

Конкурс «Мисс Россия – 2022» завершился 25 июля. Линникова смогла обойти в финале 24 соперниц. Корону ей вручила победительница «Мисс Россия – 2019» Алина Санько.

Известно, что Анне Линниковой 22 года. Она учится в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики, изучает PR. Среди хобби девушки — изучение французского языка и шитье. Мечта Анны — объехать весь мир. Она уже начала исполнять ее, так как с 16 лет работает моделью и путешествует по миру по работе.

«Мисс Россия» — это крупнейший в стране ежегодный проект в области красоты, проводимый при поддержке Министерства культуры РФ. В кастингах принимает участие более 75 тыс. девушек из 85 субъектов России.

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