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В Монголии женщины разделись на морозе в знак протеста против коррупции

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Фото: Скриншот видео
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Участницы акции протеста против коррупции в столице Монголии Улан-Баторе 22 декабря сняли теплую одежду в морозную погоду.

Массовое раздевание в знак протеста прежде неоднократно практиковали мужчины, но 21 декабря к ним подключились около 30 девушек. В 20-градусный мороз они вышли на площадь Сухэ-Батора в легкой одежде, а одна из женщин разделась до нижнего белья.

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«Только так нас услышат! Я тоже была госслужащей. Мы, монголы, действительно беспомощны. Природные ресурсы разграблены несколькими жадными людьми!» — приводит слова одной из женщин «РИА Новости».

За состоянием протестующих наблюдали врачи.

В начале декабря в Монголии начались массовые протесты после новостей о краже угля, предназначенного для поставок в Китай. По данным ряда СМИ, сумма украденного угля варьируется от $1,8 млрд до $12,9 млрд. Протестующие требовали озвучить имена тех, кто причастен к краже угля.

8 декабря сообщалось, что по делу о хищении угля были задержаны на двое суток экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, а также его родственники и ряд бизнесменов.

Позднее, 13 декабря, стало известно, что по делу о хищении угля проходят бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов, губернатор и чиновники администрации прошлого главы государства. Всего в качестве обвиняемых числятся 35 человек. Из них семь человек подозреваются во взяточничестве, 16 — в даче взятки, восемь — в превышении должностных полномочий и два — в незаконном обогащении.

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