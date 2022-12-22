Эксперт спрогнозировала обстановку на рынке недвижимости в 2023 году

В настоящее время рынок недвижимости переживает период застоя, и такая ситуация может продлиться не меньше полугода, рассказала «Известиям» 22 декабря генеральный директор агентства недвижимости полного цикла «Территория недвижимости FQF» Ирина Нигматуллина. К концу 2023 года, вероятно, рынок выйдет из стагнации, но не будет расти, считает она.

По словам эксперта, рынок недвижимости зависим от общих изменений в стране. Среди влияющих на ситуацию факторов она перечислила замедление темпа роста ВВП, снижение покупательской способности населения, уменьшение количества налогов, попадающих на счет государства.

Эксперт уточнила, что в этом году сначала цены увеличились на первичном рынке, затем наблюдался рост на вторичном.

«На данный момент рынок вышел на устойчивое плато и не собирается его покидать. По крайней мере, цены больше не растут, а покупательская способность не падает. Что будет происходить дальше, однозначно сказать нельзя. Но можно построить примерный прогноз, который сработает в том случае, если в 2023 году нас не ждут очередные внеплановые колебания экономической и политической ситуации», — сказала она, добавив, что в начале 2023 года, скорее всего, продолжится период застоя.

Как считает Нигматуллина, к концу 2023 года есть большая вероятность того, что рынок выйдет из стагнации, но не будет расти.

Ранее, 15 декабря, эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Алена Костина рассказала «Известиям», что спрос на апартаменты в 2023 году может резко вырасти в России при ограничении действия льготной ипотеки на новостройки.

При этом 11 декабря директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил, что спрос на новостройки среди россиян продолжает расти, в том числе из-за щедрых предложений от застройщиков.