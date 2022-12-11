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Скидки на новостройки в России достигли уровня в 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на новостройки среди россиян продолжает расти, а том числе из-за щедрых предложений от застройщиков. Об этом в воскресенье, 11 декабря, рассказал «Известиям» директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Льготную ипотеку стоит продлить»
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«Большинство застройщиков традиционно устраивают распродажи в конце года, в ход идут все инструменты стимулирования спроса: от кладовок и паркингов в подарок, до скидок. Сейчас часть застройщиков готовы делать скидки до 20% на квартиры от двух комнат и более», — пояснил он.

Впрочем, стоимость наиболее ликвидных вариантов однокомнатных квартир и студий у некоторых продавцов, наоборот, увеличилась, пусть и не сильно — всего на 0,5%.

Также он отметил другой фактор, оказывающий влияние на динамику цен, — неопределенную судьбу проекта льготной ипотеки. По его словам, дисконт будет держаться на высоком уровне до тех пор, пока существует риск закрытия программы субсидированных ставок в январе.

Стремление покупателей улучшить жилищные условия, пока это максимально выгодно, приводит к тому, что на рынке ускоряются встречные сделки. В свою очередь, многие из тех, кто продаёт имеющееся жилье, готов идти навстречу при таком раскладе.

Если же льготную ипотеку продлят в 2023 году, привлекательных в плане дешевизны лотов станет гораздо меньше, по крайне мере, в первые месяцы.

«Для застройщиков традиционно январь-февраль не лучшие месяцы в части продаж и большинство из них корректируют под это свои планы», — добавил Зайцев.

Ранее представитель «Этажей» сообщил, что за прошедший месяц средняя цена квадратного метра в новостройках упала на 1% — это рекордное снижение с момента запуска льготной ипотеки весной 2020 года. Причина заключается, прежде всего, в желании застройщиков реализовать максимально возможный объем предложения на волне выросшего в предновогодний период спроса.

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