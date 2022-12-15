Эксперт спрогнозировала резкий рост спроса на апартаменты в России

Спрос на апартаменты в 2023 году может резко вырасти в России при ограничении действия льготной ипотеки на новостройки. Об этом в четверг, 15 декабря, «Известиям» заявила эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Алена Костина.

«Сейчас апартаменты в среднем на 15–20% дешевле аналогичных квартир, однако нередко они проигрывают конкуренцию жилой недвижимости из-за более доступной ипотеки на жилую недвижимость», — сказала Костина.

По словам эксперта, в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в городах Краснодарского края, апартаменты не теряют своей актуальности.

«Сегмент апартаментов ощутил на себе отток покупателей после повышения доступности ипотеки и отложенного решения вопроса с присвоения им статуса жилых помещений, но любой сдвиг в программах ипотечного кредитования или возвращение на повестку решения судьбы апартаментов способно привести к резкому спросу в этом сегменте», — сказала она.

Как отметила Костина, отношение потенциальных покупателей к апартаментам за последнее время существенно изменилось. Если ещё два-три года назад часть относилась с недоверием, то теперь появился отдельный сегмент тех, кто рассматривает к покупке исключительно апартаменты.

«Многих привлекает более доступная стоимость апартаментов по сравнению с жилой недвижимостью, плюс нередко апартаменты имеют очень привлекательную локацию и инфраструктуру и на этом фоне находятся вне конкуренции», — сказала она.

Ранее в этот день «Известия» писали, что продажи новостроек в Москве выросли на треть. В ноябре 2022 года в столице было продано 6 тыс. квартир в новостройках, что на 31% больше, чем месяцем ранее.

В середине ноября аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в массовых новостройках в старых границах Москвы выросло число квартир и апартаментов с полной отделкой. Так, за год их количество увеличилось с 11,7 тыс. до 15,4 тыс., что соответствует росту на 32%. При этом предложение квартир без отделки и с предчистовой отделкой застройщики также нарастили.