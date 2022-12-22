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Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ затронет и видеоигры

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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Нормы закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России распространяются в том числе и на видеоигры. Об этом сообщил 22 декабря глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Как пояснил депутат, если в играх есть наличие ЛГБТ-пропаганды, «то они должны быть удалены» из онлайн-магазинов или недоступны для пользователей в России.

«Запрещается продажа любой продукции, содержащий информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность. Поэтому всё, что продается, также под это подпадает», — прокомментировал он на пресс-конференции.

Ранее, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Запрет касается также призывов к смене пола. Он будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения или содержится информация, способная вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 млн рублей.

До этого, 30 ноября, закон о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии был одобрен Советом Федерации.

За несколько дней до этого Госдума РФ приняла законопроект в третьем чтении. Документ был поддержан единогласно. Авторами поправок к нему стали председатель ГД Вячеслав Володин, руководители всех фракций и более 300 парламентариев.

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