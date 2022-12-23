Пластический хирург назвал самые популярные операции на лице

Стандарты красоты в среднем меняются раз в 15–20 лет, и каждый временной отрезок диктует свою моду на определенную внешность, а вместе с тем на те или иные виды хирургического вмешательства. О современных стандартах красоты и самых распространенных видах вмешательства «Известиям» рассказал пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC Амжад Аль-Юсеф в пятницу, 23 декабря.

Так, в тройке лидеров популярных пластических операций прочно закрепилась операция по коррекции носа — ринопластика. Чаще всего с запросом на коррекцию носа с эстетической точки зрения приходят девушки от 18 до 25 лет. Причину столь юного возраста можно найти в социальных факторах. Именно в это время начинается полноценная взрослая жизнь, а вместе с этим и сравнивания себя с другими представительницами прекрасного пола, пояснил специалист.

«Еще одним лидером стала блефаропластика. За ней чаще всего обращаются барышни от 35 до 65 лет, которые хотят скорректировать возрастные изменения. Область вокруг глаза — одна из тех зон, которая стареет раньше всего и требует особого внимания. Справиться с тяжелыми веками, мешками под глазами и морщинками поможет именно блефаропластика», — продолжил хирург.

Не менее популярной является и подтяжка лица, которая также распространена среди женщин в возрасте от 35 до 65 лет. Среди видов подтяжки выделяют классическую или круговую, SMAS-подтяжку, эндоскопическую подтяжку и подтяжку с помощью нитей. Как подчеркнул Аль-Юсеф, в выборе метода прежде всего нужно ориентироваться на желаемый результат и рекомендации хирурга, а не следовать моде.

По его словам, в современном мире апогея своей популярности также достигли так называемые уколы красоты, заменяющие операции.

«Сейчас с их помощью можно скорректировать форму носа, подбородка, подтянуть овал лица, да и в целом гармонизировать пропорции. Рассчитывать на долгий эффект, конечно, не стоит, но для тех, кто боится операций, сложно переносит наркоз или не хочет кардинальных изменений, лишь чуть-чуть себя улучшить, — это отличный вариант», — добавил пластический хирург.

25 ноября Аль-Юсеф рассказал о показаниях для проведения редукционной маммопластики, то есть операции по уменьшению груди. Он отметил, что, хотя большая грудь мечта многих женщин, на деле объемные формы — это не всегда удобно и чаще только доставляет дополнительные проблемы своим обладательницам.