Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков оценил исключение Словакии из антироссийских санкций ЕС по нефти
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Авто
Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Мир
Захарова высмеяла пост постпреда Украины в ООН с флагом США в желто-голубых цветах
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Мир
Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ

Закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти в 2023 году

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов сообщил, что закрепить в законе призывной возраст с 21 года могут в 2023 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года могут в 2023 году. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Два против одного: в России обсуждают увеличение срока службы в армии
Депутаты обсудят возврат к двухгодичной службе в 2023 году

Он пояснил, что эта инициатива может быть реализована только при изменениях в законодательстве.

«Мы готовы к этой работе», — сказал Картаполов ТАСС.

Он подчеркнул, соответствующие изменения могу произойти уже в течение следующего года. При этом Картаполов отметил, что комитет Госдумы по обороне ждет официальных предложений от Минобороны РФ по этому вопросу.

Днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что при комплектовании Вооруженных сил (ВС) РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года. Кроме того, предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет.

Кроме того, глава Минобороны заявил о намерении продолжить проведение специальной военной операции (СВО) в 2023 году до полного выполнения поставленных задач.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что увеличение возраста призыва с 18 до 21 года связано с намерением привлечь в армию зрелых людей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022