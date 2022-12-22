Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

По меньшей мере 42 рейса задержаны и 21 отменен из-за непогоды в трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание» на 22 декабря.

По информации на 7:42 мск, в аэропорту Внуково задержано 13 рейсов и восемь отменено. В Домодедово задержано 18 рейсов и отменено также восемь. В Шереметьево задержано 11 рейсов и пять отменено. Об изменениях в полетах из аэропорта Жуковский не сообщалось.

Накануне во Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды были также задержаны 32 авиарейса, а еще 19 отменены.

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра, в Москве 22 декабря ожидается облачная погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Также в столице из-за потепления до +3 градусов образовалась гололедица.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, оттепель в Москве продлится до конца недели.