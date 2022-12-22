Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 декабря

Облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица и до трех градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в четверг, 22 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов.

В Московской области днем ожидается от –2 до +3 градусов, ночью — до 3 градусов мороза.

Прогнозируется южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 742–743 мм ртутного столба.

Ранее, 22 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что оттепель в Москве продлится до конца недели.

Накануне сообщалось, что в столице на фоне неблагоприятных погодных условий организованы противогололедные мероприятия.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал местных жителей быть аккуратнее, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.