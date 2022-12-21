Более 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Вечером 21 декабря 32 авиарейса задержали и еще 19 отменили из-за непогоды в трех аэропортах Москвы. Об этом говорят данные портала «Яндекс Расписания».

По данным на 23:30 мск, в аэропорту Домодедово задержано 15 вылетов, еще шесть отменено. Во Внуково задержано 12 рейсов и восемь отменено.

В аэропорту Шереметьево задержано пять вылетов и столько же отменено. Об изменениях в полетах из аэропорта Жуковский не сообщалось.

Ранее в этот день стало известно, что из-за гололедицы и мокрого дождя длина пробок в Москве достигла 220 км. Непогода привела к тому, что машины на дорогах начали ехать с меньшей скоростью. Также увеличилось число мелких ДТП.

В середине дня стало известно, что пробки в Москве достигли 8 баллов.

В Комплексе городского хозяйства Москвы предупредили, что погода в российской столице продолжит ухудшаться до утра четверга, 22 декабря.

В связи с этим пешеходов призвали быть внимательнее на улице, а водителей — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.