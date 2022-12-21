Москвичей предупредили об ухудшении погоды до утра 22 декабря

Погода в Москве будет ухудшаться с вечера среды, 21 декабря, до утра четверга, 22 декабря. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до утра четверга в столице ожидаются мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, гололедица», — предупредили столичные власти.

Пешеходов попросили быть внимательнее на улице, а автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила о ледяном дожде в Москве на фоне повышения температуры воздуха. По ее словам, температура воздуха в столице будет постепенно подниматься в среду до –2... –4 градусов, а к вечеру в городе станет еще теплее.

О резком повышении температуры воздуха в городе рассказала ранее в среду и главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, к вечеру в столице и по области потеплеет до 0 градусов.

19 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется небольшая оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал москвичей быть аккуратнее, поскольку в регионе будет снег, мокрый снег и дождь.