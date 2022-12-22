Диетолог назвала способствующие профилактике рака кишечника овощи

Употребление в пищу овощей и зелени семейства крестоцветных способствует профилактике рака кишечника, рассказала 22 декабря главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«По результатам последних исследований регулярное потребление овощей и зелени, относящихся к семейству крестоцветных — различные виды капусты, включая цветную и брокколи, редис, репа, брюква, редька, руккола и другие, — способствует профилактике колоректального рака за счет высокого содержания клетчатки и растительных полифенолов — флавоноидов», — цитирует специалиста «Лента.ру».

Стародубова добавила, что биологическое значение этого растительного пигмента, содержащегося в ярко окрашенных овощах, фруктах и ягодах, заключается в их антиоксидантной активности, то есть способности защищать клетки нашего организма от повреждения.

Ранее, 2 декабря, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала в беседе с «Известиями», что употребление красного мяса может быть связано с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. При этом она отметила, что полный отказ от этого продукта нежелателен.

Врач порекомендовала детям, подросткам, молодым людям питаться красным мясом два раза в неделю (не более 500 г в неделю), поскольку оно является максимальным источником железа, необходимого для адекватного роста и развития. В зрелом возрасте лучше употреблять красное мясо до одного раза в неделю. Более старшей возрастной группе, после 50 лет, красное мясо ограничивают до 1–2 раз в месяц.

До этого, 18 ноября, главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко предупредила в беседе с «Известиями», что причиной рака желудка может стать бактерия хеликобактер пилори.