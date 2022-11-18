Врач рассказала о провоцирующей рак желудка инфекции

Хеликобактер пилори (H. pylori) — это разновидность бактерий, которые могут попасть в организм и жить в пищеварительном тракте. По прошествии многих лет они могут вызвать язвы на слизистой оболочке желудка или верхней части тонкого кишечника. У некоторых людей инфекция может привести к раку желудка, предупредила в беседе с «Известиями» главный врач лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Светлана Савченко.

«На протяжении десятилетий врачи думали, что язвы появляются из-за стресса, острой пищи, курения или других вредных привычек. Но, когда в 1982 году ученые обнаружили хеликобактер пилори, стало ясно, что именно она является причиной большинства язв желудка. Helicobacter pylori — первый официально признанный бактериальный канцероген и один из самых известных патогенов человека», — уточнила специалист.

По ее словам, более половины населения мира колонизировано этой бактерией, а в России число носителей достигает 70% населения. При этом подавляющее большинство из носителей не страдает какими-либо заболеваниями желудочно-кишечного тракта, хеликобактер не вызывает у них язв или каких-либо других изменений и может протекать бессимптомно. Однако, если его не лечить, хеликобактер останется в организме на всю жизнь, повышая риск развития различных желудочно-кишечных заболеваний — от хронического гастрита без клинических проявлений до язвы желудка и рака.

«Хеликобактером пилори заражаются в детстве, но инфицироваться им могут и взрослые. Заражение происходит с пищей, водой или через общую посуду в семье, где есть инфицированный, или в заведениях общественного питания, в которых могут пренебрегать санитарными требованиями. Предотвратить заражение можно с помощью тех же простых способов, которые используются для профилактики заболеваний, передающихся фекально-оральным путем», — указала Савченко.

Так, она посоветовала мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением или приемом пищи. Также следует избегать общей посуды и не есть пищу, которая могла быть приготовлена людьми, пренебрегающими правилами гигиены, — особенно это актуально в местах общественного питания.

«В семьях, где есть инфицированные члены семьи, у каждого должен быть индивидуальный комплект посуды, обрабатывать которую нужно не просто с использованием моющих средств, но при температуре не ниже 60 градусов, идеально в посудомоечных машинах или заливая ее кипятком», — порекомендовала врач.

В случае инфицирования лечение лучше начинать на ранней стадии, и очень важно не доводить состояние до появления предопухолевых поражений желудка. Своевременная терапия предотвращает развитие жизнеугрожающих осложнений, резюмировала Савченко.

27 октября врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что употребление горячих напитков может спровоцировать рак. По его словам, при контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки. В случае, если это будет происходить часто, возникнет риск развития онкологического заболевания.