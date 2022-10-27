Гастроэнтеролог предупредил о риске развития рака из-за горячих напитков

Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак. Об этом в четверг, 27 октября, заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что, гуляя с очень горячим чаем или кофе в руках, можно обжечь полость рта. По его словам, при контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки. В случае, если это будет происходить часто, возникнет риск развития онкологического заболевания, предупредил гастроэнтеролог.

Он добавил, что индикатором разрушения клеток слизистой оболочки полости рта является неприятное ощущение от температуры выпитого напитка.

«Частое физическое разрушение клеток может привести к раку слизистой оболочки. Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и рождение приводят к накапливанию ошибок в новых клетках, что ведет к онкологическому заболеванию», — подчеркнул Вялов.

Помимо этого, обжигающие напитки могут нанести вред желудку и привести к гастриту, пояснил врач. По его словам, температура жидкости, которую мы собираемся пить, не должна быть выше 30 градусов.

Гастроэнтеролог порекомендовал проверять безопасность напитка для слизистых оболочек полости рта, пищевода и желудка при помощи мизинца. Он рассказал, что именно на этом пальце кожа более нежная. Поэтому, если его опустить в жидкость, то можно понять температуру. Как уточнил Вялов, напиток обладает вредными для организма свойствами, если человек не может удержать мизинец в напитке, то жидкость слишком горячая и пить ее нельзя.

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