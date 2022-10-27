Реклама
Прямой эфир

Гастроэнтеролог предупредил о риске развития рака из-за горячих напитков

Гастроэнтеролог Вялов предупредил о риске развития рака из-за горячих напитков осенью
0
Фото: Global Look Press/Channel Partners
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Осенью горячие напитки помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак. Об этом в четверг, 27 октября, заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Игла на опережение: какие обследования помогут предотвратить развитие рака
Врачи призывают к регулярным проверкам даже при отсутствии жалоб

В беседе с радио Sputnik он отметил, что, гуляя с очень горячим чаем или кофе в руках, можно обжечь полость рта. По его словам, при контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки. В случае, если это будет происходить часто, возникнет риск развития онкологического заболевания, предупредил гастроэнтеролог.

Он добавил, что индикатором разрушения клеток слизистой оболочки полости рта является неприятное ощущение от температуры выпитого напитка.

«Частое физическое разрушение клеток может привести к раку слизистой оболочки. Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и рождение приводят к накапливанию ошибок в новых клетках, что ведет к онкологическому заболеванию», — подчеркнул Вялов.

Помимо этого, обжигающие напитки могут нанести вред желудку и привести к гастриту, пояснил врач. По его словам, температура жидкости, которую мы собираемся пить, не должна быть выше 30 градусов.

Гастроэнтеролог порекомендовал проверять безопасность напитка для слизистых оболочек полости рта, пищевода и желудка при помощи мизинца. Он рассказал, что именно на этом пальце кожа более нежная. Поэтому, если его опустить в жидкость, то можно понять температуру. Как уточнил Вялов, напиток обладает вредными для организма свойствами, если человек не может удержать мизинец в напитке, то жидкость слишком горячая и пить ее нельзя.

Накануне «Сбер Еаптека» провела исследование, согласно результатам которого самым популярным осеним напитком среди россиян стал ягодный сбор с облепихой: его заказывали в три раза чаще, чем в прошлом году. Выяснилось, что в III квартале 2022 года продажи согревающих травяных сборов, чаев и бальзамов выросли в полтора раза (57%).

В сентябре портал Express, ссылаясь на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и Американского онкологического общества (ACS) сообщил, что белые или красные пятна на деснах или языке могут сигнализировать о раке горла или ротовой полости. Специалисты рекомендуют обратиться к врачу, если эти симптомы не проходят более трех недель, продолжают появляться и становятся больше.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022