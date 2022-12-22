Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Мир
РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»
Армия
Российская гаубица уничтожила зенитную установку ВСУ в ДНР
Происшествия
В Красноярском крае у 15 отравившихся школьников выявили сальмонеллез
Мир
Байдена призвали признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой
Мир
Украину предупредили об «афганском сценарии» из-за помощи США
Мир
В Twitter высмеяли главу Еврокомиссии за акцию в поддержку Украины
Мир
Конгрессмен США настоял на отчетности за переданные Киеву средства
Мир
The Telegraph назвала визит Зеленского в США сигналом о расколе Запада
Мир
В МИД Японии анонсировали онлайн-встречу G7 по Украине
Общество
Все пострадавшие от взрыва газа на Сахалине получили жилье

В РФ разработали универсальный тренажер для операторов БПЛА

В России создали тренажер «Корзина» для обучения бомбометанию операторов дронов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские специалисты создали универсальный тренажер «Корзина» для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил «РИА Новости» директор по развитию компании-разработчика «ALFA Центр мишеней» Анатолий Сманцер.

Залог частоты: для дронов могут выделить специальный диапазон
Зачем это нужно пользователям беспилотников

«Наш тренажер позволяет готовить специалистов под три типа задач: разведка и обнаружение, целеуказание и корректировка огня артиллерии, поражение наземных целей боевой полезной нагрузкой», — рассказал он.

Создатели впервые продемонстрировали «Корзину» общественности на выставке «Экипировка», которая проходила на ВДНХ в Москве в период с 16 по 18 декабря.

Обучающий комплекс состоит из программного обеспечения, блока управления или планшета руководителя занятий, а также набора мишеней. Всё это позволяет моделировать разнообразные тактические ситуации на неподготовленном пространстве площадью до 3 кв. км, а также выполнять индивидуальные и групповые (для отработки действий роя беспилотников) упражнения на любой местности и в любое время суток.

Тренировочные мишени представляют собой набор габаритных щитов с датчиками попадания, модулем GPS/ГЛОНАСС и системой нагрева, имитирующей тепловую сигнатуру цели или тепло взрыва артиллерийского снаряда. Координаты и статус мишеней отображаются на пульте управления.

Элементы комплекса могут работать в автономном режиме более 12 часов, а открытая архитектура позволяет в дальнейшем расширять функционал устройства.

Накануне президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что российские БПЛА должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. При этом возможность получать информацию с дронов должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации.

Ранее, 16 декабря, президент поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем (БАС). Первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года.

Тогда же стало известно, что в в конце декабря на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина откроют центр подготовки операторов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022