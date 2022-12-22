Педиатр предупредил о вреде детского шампанского

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов 22 декабря рассказал, что детское шампанское противопоказано малышам до пяти лет. Однако детям постарше один небольшой бокал раз в год не нанесет вреда

В беседе с «РИА Новости» он объяснил, что в период новогодних праздников родители часто покупают детское шампанское. Однако это «псевдодетский продукт». По его словам, в одном бокале детского шампанского раз в год ничего страшного нет. Однако большое количество напитка может нанести вред маленькому организму. Педиатр подчеркнул, что детям до пяти лет детское шампанское вообще противопоказано.

Как уточнил Османов, детское шампанское ― это газированная вода с большим количеством сахара, лимонной кислоты, искусственных красителей и консервантов. Сахар в сочетании с углекислым газом быстро всасывается и повышает уровень глюкозы. При этом организм не может правильно ее утилизировать. Кроме того, газ и лимонная кислота раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а красители и консерванты могут вызвать аллергию.

«Лучше заменить такое «шампанское» домашним лимонадом, морсом, компотом или натуральным соком, разбавленным водой. Напиток можно подать в красивом бокале», ― сказал педиатр.

При этом, по словам Османова, даже по употреблению сока есть ограничения. Максимально допустимый объем для ребенка старше года составляет 100 мл. Свежевыжатый сок педиатр рекомендует развести наполовину водой. Детям старше трех – четырех лет можно давать до 120 мл пакетированного сока в день. Его также следует разбавлять водой. Детям до шести лет можно до 180 мл пакетированного сока, а детям школьного возраста ― до 240 мл.

Ранее, 18 декабря, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева рассказала, что при выборе шампанского и игристых вин в предновогодний период важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке. По ее словам, должна быть федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования «Антиконтрафакт — Алко».