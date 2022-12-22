Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с РФ пустым звуком
Мир
РФ потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках»
Армия
Российская гаубица уничтожила зенитную установку ВСУ в ДНР
Интернет
Пушков раскрыл будущее YouTube и Rutube в России
Мир
Байдена призвали признать атомные бомбардировки городов Японии ошибкой
Общество
В Госдуме предложили ужесточить условия регистрации детей в соцсетях
Мир
Зеленский попросил у США танки и самолеты
Мир
Конгрессмен США настоял на отчетности за переданные Киеву средства
Мир
The Telegraph назвала визит Зеленского в США сигналом о расколе Запада
Мир
В МИД Японии анонсировали онлайн-встречу G7 по Украине
Общество
Все пострадавшие от взрыва газа на Сахалине получили жилье

Педиатр предупредил о вреде детского шампанского

Педиатр Османов заявил, что детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет
0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов 22 декабря рассказал, что детское шампанское противопоказано малышам до пяти лет. Однако детям постарше один небольшой бокал раз в год не нанесет вреда

Что почитать с детьми на Новый год: 20 лучших книг
Рекомендации издательств, выбор читателей и редакции

В беседе с «РИА Новости» он объяснил, что в период новогодних праздников родители часто покупают детское шампанское. Однако это «псевдодетский продукт». По его словам, в одном бокале детского шампанского раз в год ничего страшного нет. Однако большое количество напитка может нанести вред маленькому организму. Педиатр подчеркнул, что детям до пяти лет детское шампанское вообще противопоказано.

Как уточнил Османов, детское шампанское ― это газированная вода с большим количеством сахара, лимонной кислоты, искусственных красителей и консервантов. Сахар в сочетании с углекислым газом быстро всасывается и повышает уровень глюкозы. При этом организм не может правильно ее утилизировать. Кроме того, газ и лимонная кислота раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а красители и консерванты могут вызвать аллергию.

«Лучше заменить такое «шампанское» домашним лимонадом, морсом, компотом или натуральным соком, разбавленным водой. Напиток можно подать в красивом бокале», ― сказал педиатр.

При этом, по словам Османова, даже по употреблению сока есть ограничения. Максимально допустимый объем для ребенка старше года составляет 100 мл. Свежевыжатый сок педиатр рекомендует развести наполовину водой. Детям старше трех – четырех лет можно давать до 120 мл пакетированного сока в день. Его также следует разбавлять водой. Детям до шести лет можно до 180 мл пакетированного сока, а детям школьного возраста ― до 240 мл.

Ранее, 18 декабря, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева рассказала, что при выборе шампанского и игристых вин в предновогодний период важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке. По ее словам, должна быть федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования «Антиконтрафакт — Алко».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022