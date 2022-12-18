Эксперт дала рекомендации по выбору качественного шампанского на Новый год

При выборе шампанского и игристых вин в предновогодний период важно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетке. Об этом в воскресенье, 18 декабря, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

«На рынке много производителей, которые пытаются выдать газированную, ароматизированную «шипучку» за шампанское, но по закону они должны указывать состав напитка. Отравиться этим, если куплено в магазине, скорее всего, нельзя, но это не вино. Фольга на горлышке и проволочка-мюзле на бутылке не делают алкогольную газировку шампанским», — отметила она в интервью агентству «Прайм».

Специалист подчеркнула, что на бутылке игристого вина, как и другого алкоголя, должна быть федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования «Антиконтрафакт — Алко».

По словам Буняевой, важно обращать внимание и на цену. Минимальная розничная цена на игристые вина в РФ на текущий момент составляет 169 рублей за бутылку объемом 0,75 л. Вино по цене ниже этого показателя является слабоалкогольным напитком, а не настоящим вином. При этом эксперт отмечает, что в начале 2023 года минимальная цена за бутылку игристого вина поднимется до 239 рублей.

Еще одним важным фактором, на который важно обращать внимание при выборе игристого вина, Буняева называет отсутствие на бутылке следующих надписей: «не является вином», «напиток слабоалкогольный», «изготовлено из яблочного (фруктового) сырья». В составе игристого вина не должно быть ароматизаторов и красителей, заключила специалист.

В онлайн-сервисе доставки продуктов «СберМаркет» 9 декабря рассказали «Известиям», что в России бутылка игристого вина объемом 0,75 л в среднем обходится покупателям от 400 до 1800 рублей. При этом отмечается, что с ноября спрос на отечественное шампанское вырос в четыре раза, на российские вина — в два раза.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев 5 декабря отметил, что крупные торговые сети сформировали достаточные запасы отечественных и импортных европейских игристых вин, чтобы в полной мере покрыть повышенный спрос перед новогодними праздниками.