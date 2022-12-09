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Названы средние траты россиян на шампанское и игристые вина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России бутылка игристого вина объемом 0,75 л в среднем обходится покупателям от 400 до 1800 рублей, рассказали «Известиям» 9 декабря в онлайн-сервисе доставки продуктов «СберМаркет».

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«В среднем брют стоит 1518 рублей, игристое полусладкое — 498 рублей, полусухое — 719 рублей», — уточнили там.

При этом отмечается, что с ноября спрос на отечественное шампанское вырос в четыре раза, на российские вина — в два раза.

«Чаще всего выбирают полусладкое шампанское — на него приходится каждая вторая купленная бутылка. Брют предпочитают треть россиян, а сухое, полусухое и сладкое игристое покупают значительно реже», — объяснили эксперты.

Также, по информации онлайн-сервиса, среди вин популярнее всего красное, на которое приходится около 42% от всех проданных бутылок с этим напитком. На втором месте — белое, на третьем — розовое и другие вина.

«Большинство россиян покупает сухое (58%) и полусладкое (36%) вино, реже выбирают полусухое и сладкое», — добавили эксперты.

Среди самых популярных сортов: шардоне, мерло, рислинг, пино нуар, совиньон блан, шираз.

Ранее, 5 декабря, исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал «Известиям», что перед Новым годом на полках магазинов не будет основных известных брендов шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Perignon и других.

В то же время председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что крупные торговые сети сформировали достаточные запасы отечественных и импортных европейских игристых вин, чтобы в полной мере покрыть повышенный спрос перед новогодними праздниками.

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