Эксперты рассказали об обстановке с шампанским в России перед Новым годом

Перед Новым годом на полках магазинов не будет основных известных брендов шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Perignon и других. Об этом «Известиям» 5 декабря рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Эти бренды принадлежат лидеру индустрии роскоши LVHM, который в начале марта закрыл свои бутики в РФ и остановил поставки продукции. Аналогичные шаги сделали и другие марки игристого. Вносить эти бренды (Моёt, Veuve Clicquot) в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, Минпромторг не планирует. Как уточнили в ведомстве, производители шампанского из России и дружественных стран способны удовлетворить весь внутренний спрос на данную продукцию.

Всего на долю брендов, покинувших российских рынок, приходится около 50% Шампани, сообщили «Известиям» в крупнейшем импортере спиртного — компании Ladoga. Ушедшие бренды этого региона частично смогут заменить менее политически мотивированные поставщики из Франции, подчеркнул директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков.

Останутся напитки небольших хозяйств, которые в меньшей степени интересуются внешнеполитической ситуацией и продолжают поставки продукции в Россию, согласен с ним Александр Липилин.

«В сетях будут перебои с ассортиментом, потому что параллельный импорт — нерегулярная история, товар может то появляться, то исчезать. На этом фоне будет расти интерес к небольшим винотекам, которые смогут быстрее, чем сети, адаптироваться к меняющемуся рынку, к новым поставщикам», — подчеркнул он.

Крупные торговые сети сформировали достаточные запасы отечественных и импортных европейских игристых вин, чтобы в полной мере покрыть повышенный спрос перед Новым годом, сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Единичные ушедшие с рынка бренды будут замещены другими марками. Эксперт добавил, что продажи российского и импортного игристого в новогодний сезон обычно делятся примерно поровну. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются игристые вина в ценовой категории до 1 тыс. рублей, и здесь торговые сети сформировали достаточное предложение высококачественных российских и зарубежных брендов.

Ранее, 2 декабря, сообщалось, что, по прогнозам Ассоциации производителей игристых вин, в декабре не будет подорожания шампанского, ноябрьские цены на праздничный напиток сохранятся до конца года. Средняя стоимость отечественного игристого к Новому году составит 350 рублей, импортного — 600–700 рублей.