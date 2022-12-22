В Совфеде рассказали о цели визита Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать свою близость к центру принятия решений, считает председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

«Это вызывает озабоченность в Европе, которая понимает, что дело зашло слишком далеко, а Америка становится режиссером какой-то пьесы, которая имеет мало предсказуемый конец. Зеленский — зависимый от воли и планов Вашингтона и коллективного Запада человек, но как далеко заходят эти планы, неизвестно никому. Этот визит у нас вызывает чувство растущей озабоченности за дальнейшую судьбу миропорядка, за судьбу вообще мирового сообщества. Симбиоз Зеленского и [президента США Джо] Байдена, помноженный на информационные потоки, которые сознательно организуются западными СМИ, — очень опасная вещь», — сказал «Известиям» сенатор.

При этом зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин посоветовал не ждать ничего необычного от поездки президента Украины в Вашингтон. Он отметил, что любое обращение или выступление Зеленского сводится к поиску оружия, денег, помощи, призывам к самым жестким мерам в отношении России.

Новость о том, что украинский лидер отправляется с официальным визитом в Вашингтон, стала неожиданностью для многих, ведь все детали хранились в секрете до последнего момента. Лишь 20 декабря в Белом доме официально объявили о приезде Зеленского.

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