Трое иракских солдат погибли в результате взрыва бомбы в Киркуке

Трое иракских военных погибли при детонации взрывного устройства, еще двое пострадали. Об этом в среду, 21 декабря сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник.

Уточняется, что взрыв прогремел в городе Хавиджа, расположенном в провинции Киркук на севере страны. Служащие патрулировали территорию, когда это произошло.

«Взрывное устройство было установлено на обочине дороги в районе Саркаран и сработало в момент передвижения по ней армейского патруля», — отметил собеседник агентства.

Также в этот день ВВС Ирака совершили налет на укрытие боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) в Телль-Афаре на западе провинции Мосул. В результате были уничтожены пять террористов, в том числе один из главарей банды.

Накануне совет безопасности (СБ) ООН осудил террористические акты, зафиксированные вблизи Киркука и Альбу-Бали. Ответственность за случившееся взяли на себя участники ИГ.

18 декабря недалеко от деревни Сафра, примерно в 30 км к юго-западу от Киркука, бомба попала в колонну иракских полицейских. В результате погибли, по меньшей мере, девять сотрудников правоохранительных органов, а также восемь мирных жителей.

Члены СБ заявили о готовности поддерживать Ирак и другие государства в вопросах борьбы с терроризмом и подчеркнули, что всех преступников необходимо привлечь к ответственности.

До этого, 19 ноября, сообщалось, что семеро военных погибли и шестеро пострадали в результате нападения боевиков ИГ в провинции Киркук на севере Ирака.

В конце 2017 года Ирак объявил о победе над ИГ, однако до сих пор национальная армия продолжает зачистки территорий страны в отдельных районах.