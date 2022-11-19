В Ираке семеро военных погибли в результате нападения ИГ на севере страны
В Ираке семеро военных погибли и шестеро пострадали в результате нападения боевиков в провинции Киркук на севере страны. Об этом 19 ноября сообщает Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
«Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) атаковали группу военнослужащих в субботу утром», — поделился источник.
Он добавил, что боевики похитили оружие, телефоны и рацию убитых военнослужащих. В настоящий момент силовики страны разыскивают нападавших.
В конце 2017 года Ирак объявил о победе над ИГ, однако до сих пор национальная армия продолжает зачистки территорий страны в отдельных районах.
В середине октября парламент Ирака избрал 78-летнего Абдель Латифа Рашида новым президентом страны.
Рашид назначил Мухаммеда ас-Судани премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство. Кандидатура ас-Судани на пост премьера была представлена шиитским парламентским альянсом «Координационные силы».