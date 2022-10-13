Президентом Ирака избрали Абдель Латифа Рашида

Парламент Ирака избрал 78-летнего Абдель Латифа Рашида новым президентом страны. Об этом 13 октября сообщил телеканал Rudaw.

Он победил во втором туре, набрав больше голосов, чем его оппонент Бархам Салех — действующий президент Ирака.

Рашид получил 162 голоса, Салеха поддержали 88 человек. Восемь бюллетеней признаны недействительными.

Новый президент Ирака уже принял присягу. Также Рашид назначил Мухаммеда ас-Судани премьер-министром страны и поручил ему сформировать правительство. Кандидатура ас-Судани на пост премьера была представлена шиитским парламентским альянсом «Координационные силы».

Рашид стал 10-м президентом Ирака. С 2003 по 2011 год он занимал пост министра водных ресурсов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке в октябре 2021 года. Попытки избрать президента в феврале и марте трижды потерпели неудачу из-за отсутствия кворума.

По иракской конституции, президент должен представлять курдскую общину страны, премьер-министр — мусульман-шиитов, а глава парламента — мусульман-суннитов.