Режиссер Мегердичев рассказал о последних ролях Сергея Пускепалиса

В интервью «Известиям» режиссер фильма «Сердце пармы» рассказал об уникальном качестве Сергея Пускепалиса. Заслуженный артист России сыграл одну из последних ролей в картине Антона Мегердичева. 20 сентября Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области.

«Смерть всегда приходит неожиданно. Погибает именно тот, от которого ты этого никогда не ждешь. Сергей был абсолютный жизнелюб. Не знаю ни одного человека, который бы его не любил. Феномен. Кроме того, он занимался политикой, общественной деятельностью, руководил театром в Ярославле, был режиссером. И еще, он жил в разных концах страны», — констатировал режиссер.

Антон Мегердичев познакомился с Сереем Пускепалисом на съемках своей картины «Метро». С того фильма они подружились.

«Это был очень открытый человек, с которым я регулярно встречался, и каждая встреча была для меня праздником. Очень многому я научился у него, в режиссуре, в работе с актерами. Он же тоже режиссер. Сергей Пускепалисе прожил жизнь, — дай Бог каждому. Выясняется, что он успевал столько, что я вообще не понимаю, как он жил», — вспоминает режиссер.

Как рассказал Антон Мешердичев, «Сердце пармы» была не последней ролью актера. Зрители еще будут смотреть достаточно долго его новые работы, пообещал режиссер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Сердце Пармы» — не последняя роль Сергея Пускепалиса»