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В ЛНР выдали первые автомобильные номера российского образца

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Фото: ЦОС МВД ЛНР
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На территории Луганской Народной Республики (ЛНР) начали выдавать номерные знаки и регистрационные документы российского образца. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил замглавы МВД республики начальник полиции общественной безопасности Михаил Параскеев.

Одна для всех: Россия приняла новые территории
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ

«Сегодня первые жители ЛНР получили водительские удостоверения российского образца, а также свидетельства о регистрации транспортного средства и номерные знаки ЛНР, как субъекта нашей великой, большой Родины», — заявил он в беседе с журналистами.

Отмечается, что на выдаваемых госномерах указывается 181 регион.

Ранее, 7 декабря, были утверждены правила выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях. Жителям новых регионов необходимо перерегистрировать свои автомобили по стандартам РФ и обновить документы до 1 января 2026 года. Граждане могут обращаться в подразделения ГИБДД, действующие в новых регионах, а также в столицах иных субъектов РФ.

В данный период получатели услуг освобождаются от необходимости платить госпошлину и проходить технический осмотр. Кроме того, до конца 2023 года автовладельцам не обязательно предъявлять полис ОСАГО. Водительские права можно заменить без повторной сдачи экзаменов и дополнительного медосвидетельствования.

5 ноября МВД России предложило закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин вошедших в состав РФ регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожских областей. Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85.

30 сентября по итогам референдумов президент России Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Херсонской и Запорожской областей.

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