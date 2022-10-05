Новым регионам России предложат коды автономеров 80, 81, 84 и 85

МВД России предлагает закрепить коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах машин вошедших в состав РФ регионов — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожских областях. Проект приказа опубликован 5 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Разработчики документа предложили дополнить перечень цифровых кодов регионов РФ, применяемых на госномерах транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении строками: «Донецкая Народная Республика — код 80, Луганская Народная Республика — код 81, Херсонская область — код 84, Запорожская область — код 85».

Как уточняется в пояснительной записке, реализация приказа не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Согласно закону, в частности, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами.

30 сентября по итогам референдумов он подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, начатая Москвой 24 февраля, продолжается. В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об обострении обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных и обратились за помощью к РФ.

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