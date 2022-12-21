В США отметили изменения помощи Киеву в зависимости от тактики России

Помощь Вашингтона Киеву менялась с течением времени и зависела от изменения тактики России. Об этом в среду, 21 декабря, в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Наша помощь Украине менялась с изменением хода боевых действий и тактикой России», — сказал он.

По словам Кирби, системы ПВО — то, что нужно Украине в настоящее время.

Говоря о визите президента Украины Владимира Зеленского в США, Кирби сообщил, что американский лидер Джо Байден обсудит с ним ситуацию, сложившуюся в стране, и новую помощь Вашингтона.

В этот же день Зеленский прибыл в Белый дом. Его встретил президент США со своей супругой Джилл.

В планах у украинского лидера личные переговоры с Байденом, а также встреча с представителями американского конгресса, чтобы поблагодарить их за оказанную США помощь Киеву. На ней президент Украины, предположительно, также и обоснует необходимость выделения Киеву дополнительной поддержки.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Байден пригласил Зеленского приехать в США, чтобы подчеркнуть приверженность Вашингтона сотрудничеству с Киевом.

Тогда же агентство AP сообщило, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который войдет поставка зенитных ракетных комплексов Patriot.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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