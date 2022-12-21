Эксперт дал советы по покупке валюты

Если взвешено подойти к вопросу приобретения валюты, то лучше стоит дождаться окончания декабря, после чего принимать решение, считает финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Об этом он рассказал «Известиям» 21 декабря.

«Курс доллара и евро по отношению к рублю за декабрь 2022 года бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. За последние пять лет максимальная волатильность пар в декабре была в районе 4 рублей, несмотря на это, сегодня мы видим, что американская и европейская валюты выросли к национальной валюте более чем на 10 рублей», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время на валютном рынке наблюдается сильная перекупленность (ситуация, когда валюта торгуется по избыточно высокой цене. — Ред.) доллара и евро. Кроме того, до 25 декабря российским компаниям предстоят налоговые платежи. Эти факторы должны способствовать укреплению рубля, подчеркнул Кравцов.

«С другой стороны, за один день рынки не разворачиваются и можно «попытать счастье», зайдя в «уходящий поезд», возможно удастся заработать 3–4 рубля. Но если подойти к данному вопросу более взвешено и консервативно, то лучше дождаться закрытия месяца, а после принимать решение о покупке валюты», — сказал он.

В то же время, если произойдет событие или выйдет новость, которые станут причиной резкого роста стоимости валют, и в это же время будет отмечаться ажиотажный спрос, «то нужно обязательно закрывать валютную позицию, если таковая имеется, и ни в коем случае не покупать», объяснил эксперт.

«С точки зрения технического анализа, ближайшие уровни остановки цены для доллара США — 70,7 рубля и 72,3 рубля, для среднесрочной перспективы — 73,7 рубля и 74,8 рубля, а для евро ближайшие уровни остановки цены 77 рублей и 79 рублей и 84,7 рубля соответственно», — заключил Кравцов.

Утром 21 декабря курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с 29 апреля, доллар достиг 70,3 рубля. По данным сайта Мосбиржи на 18:08 мск €1 торговался на уровне 75,4 рубля, $1 — 70,8 рубля.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что покупка валют недружественных России стран нецелесообразна из-за риска, что ими нельзя будет торговать на бирже. Поэтому иностранную валюту лучше хранить в количестве, нужном только для поездок или деловых целей, считает он.