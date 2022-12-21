Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»

Запуск в эксплуатацию крупнейшего на востоке Ковыктинского газового месторождения и участка Ковыкта – Чаянда газопровода «Сила Сибири» состоялся 21 декабря под руководством президента РФ Владимира Путина.

Глава государства принял участие в церемонии запуска месторождения в режиме видеоконференции, отметив, что данный запуск станет крупнейшим в Сибири. Извлекаемые из месторождения запасы составляют 1,8 трлн куб. м газа.

«Запуск такого комплекса обеспечит надежное снабжение газом и продуктами его переработки как российские предприятия, так и наших зарубежных партнеров. Даст серьезный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов России. Позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места», — отметил президент.

Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 км, который соединит Ковыктинское месторождение в Иркутской области с Чаяндинским в Якутии. Его дополнит магистральный газопровод «Сила Сибири». Таким образом, протяженность всего газотранспортного маршрута превысит 3 тыс. км.

На его технологических линиях будут выпускаться этан, пропан, гелий и другие товарные позиции, которые в настоящее время востребованы в коммунальной сфере, химической промышленности и других отраслях.

17 декабря стало известно, что «Газпром» снова обновил суточный рекорд по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Превышение суточных контрактных обязательств составило 16,6%. Поставки российского трубопроводного газа Китаю по «Силе Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 15 декабря заявил, что Пекин готов к укреплению сотрудничества с Москвой в энергосфере и не позволит никому вмешиваться в эту область. По его словам, Восток приветствует российский газ и там достаточно рынка, чтобы вместить его.

В мае «Газпром» сообщил, что строительство участка «Силы Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии находится в завершающей стадии. На тот момент было построено более 93% протяженности. В том числе работы на территории Иркутской области выполнены на 98%, добавили в компании.

Газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения потребителям на Дальнем Востоке и в Китае. Был запущен в начале декабря 2019 года. Его трасса проходит по территориям трех российских субъектов — по Иркутской области, Якутии и Амурской области. Протяженность составляет около 3 тыс. км.