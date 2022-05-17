«Газпром» построил более 93% участка газопровода «Сила Сибири». Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе компании по итогам состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«В завершающей стадии находится строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии: сварено, уложено и засыпано около 793 км линейной части — более 93% протяженности. В том числе работы на территории Иркутской области выполнены на 98%», — говорится в сообщении.

Кроме того, в «Газпроме» отметили, что обустройство базового центра Ковыктинского месторождения для создания Иркутского центра газодобычи идет по намеченному графику.

«В настоящее время «Газпром» продолжает строительство эксплуатационных скважин, монтаж металлоконструкций и сварку трубопроводов. Строительная готовность первоочередной установки комплексной подготовки газа — более 70%», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе компании также добавили, что в ходе встречи Миллер и Кобзев обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы, которая предусматривает подведение газовых сетей к потребителям Жигаловского района Иркутской области.

Российский газопровод «Сила Сибири» транспортирует газ Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской области, Якутии и Амурской области для российских потребителей на Дальнем Востоке и в Китай. Его открытие состоялось в 2019 году.

Договор на поставку газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет.

Так, 26 декабря прошлого года «Газпром» сообщил об историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». А 3 января британская газета Daily Express заявила, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа по этому газпроводу.