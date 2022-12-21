Фильм «Аватар» могут бойкотировать из-за обвинений в расизме

В США призывают бойкотировать премьеру фильма «Аватар: Путь воды», пишет американский журнал Newsweek. Джеймса Кэмерона обвинили в расизме и апроприации. Сиквел, как и его первый «Аватар», основан на истории о колонизаторах, захвативших землю у племен. По задумке режиссера людям требуется новая обитаемая планета для жизни, потому что на Земле истощились ресурсы. Белые люди рациональны и диктуют свои правила аборигенам. Общественность высказала недовольство и разочарование, так как посчитала, что история основана на стереотипе. Кроме того, отмечается, что в «Аватаре: Путь воды» снялись в основном белые актеры.

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