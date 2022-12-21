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Осужденный за киберпреступления россиянин освобожден из тюрьмы в США

Осужденный за киберпреступления россиянин Мартышев освобожден из заключения в США
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Paul Kitagaki Jr.
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Гражданин России Юрий Мартышев, который был осужден в США за преступления в сфере кибермошенничества, вышел на свободу. Об этом 21 декабря свидетельствуют данные на сайте бюро тюрем Соединенных Штатов Америки.

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«Освобожден 20 декабря 2022 года», — отмечено на интернет-сервисе, отслеживающим статус заключенных.

Мартышева в 2017 году выдали США власти Латвии. В обмен на признание вины россиянином суд согласился снять с него часть обвинений и приговорил к 6,5 годам тюрьмы. Свое наказание он отбывал в тюрьме Атланты в штате Джорджия.

Ранее, 20 декабря, адвокат заключенного Алексей Тарасов подтвердил начало процесса депортации россиянина из Соединенных Штатов в РФ. Он отметил, что в течение 48 часов его подзащитного должны будут перевести в иммиграционную тюрьму, из которой впоследствии доставят в аэропорт для возвращения на родину. Тарасов отметил, что обмена с США нет, у Мартышева заканчивается срок заключения.

19 декабря заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова заявила, что посольство России в США предпринимает всё, что возможно, для скорейшего возвращения Мартышева на родину.

В апреле 2019 года Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к тюремному сроку за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Сообщалось, что сначала Мартышев не признал вину, однако потом пошел на сделку со следствием.

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