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Адвокат подтвердил начало процесса депортации в РФ заключенного в США Мартышева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Адвокат Алексей Тарасов заключенного в американской тюрьме за кибермошенничество Юрия Мартышева подтвердил во вторник, 20 декабря, начало процесса депортации россиянина из Соединенных Штатов в РФ.

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«Сегодня последний день тюремного заключения Юрия Мартышева, и после этого в течении 48 часов его должны будут перевести в иммиграционную тюрьму, из которой впоследствии он будет доставлен в аэропорт, и вернется на родину», — сообщил юрист в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что процедура депортации Мартышева начнется с сегодняшнего дня.

Тарасов отметил, что обмена с США нет, у Мартышева заканчивается срок заключения. Тарасов выразил надежду на то, что его возвращение произойдет как можно быстрее, передает RT.

«Юрий очень надеется как можно быстрее вернуться домой, где его ждет мама, и я надеюсь, что они проведут праздники вместе», — заключил адвокат.

Накануне заведующая консульским отделом посольства РФ в Вашингтоне Надежда Шумова заявила, что посольство России в США предпринимает всё, что возможно, для скорейшего возвращения на родину Юрия Мартышева.

Она также рассказала, что консульство возьмет на себя работу по оформлению свидетельства на возвращение для россиянина. Сейчас российское диппредставительство согласовывает с американскими властями дату, когда оно сможет встретиться с Мартышевым и оформить это свидетельство.

О том, что Мартышев выйдет на свободу 20 декабря по истечении федерального срока, стало известно 6 декабря. Ожидается, что после этого его депортируют в Россию.

В апреле 2019 года Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к 6,5 года тюрьмы за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Сообщалось, что сначала Мартышев не признал вину, однако потом пошел на сделку со следствием.

Срок его наказания исчисляется с момента задержания весной 2017 года в Латвии, откуда он был доставлен в США.

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