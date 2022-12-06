Осужденный за киберпреступления в США россиянин выйдет на свободу 20 декабря

Осужденный в США по делу о кибермошенничестве россиянин Юрий Мартышев выйдет на свободу 20 декабря. После этого его должны депортировать в РФ, сообщил 6 декабря адвокат Мартышева Алексей Тарасов.

«20 декабря кончается его федеральный срок, после этого его передадут иммиграционным властям для последующей депортации в Россию. <…> Я надеюсь, что вскоре после 20 декабря он вернется домой», — сообщил Тарасов в беседе ТАСС.

По его словам, россиянин ждет возможности вернуться на родину, вместе с тем его защита находится в контакте с миграционными властями, добиваясь ускорения этого процесса.

В апреле 2019 года Мартышев был приговорен судом в американском городе Александрия (штат Виргиния) к 6,5 годам тюрьмы за киберпреступления, от которых пострадали компании и частные лица в США. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим ущерб в размере более $8 млн. Сообщалось, что сначала Мартышев не признал вину, однако потом пошел на сделку со следствием.

Срок его наказания исчисляется с момента задержания весной 2017 года в Латвии, откуда он был доставлен в США.