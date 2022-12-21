Почти 220 млрд рублей направят на строительство дорог в Подмосковье

Около 220 млрд рублей направят на строительство дорог в Подмосковье. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова 21 декабря привело агентство «Прайм».

«У нас принята пятилетняя федеральная программа по строительству дорог. Эта программа на сегодняшний день расписана в том числе и на Подмосковье», — рассказал Михаил Мишустин.

Говоря о финансировании строительства подмосковных дорог, премьер-министр сообщил, что на строительство намерены направить около 220 млрд рублей из бюджета в ближайшие пять лет. Глава правительства также добавил, что 160 млн рублей выделят на дороги Московской области по федеральной программе, еще 56 млрд пойдет на строительство региональных автомобильных путей. В целом в Московской области в 2023 году планируется отремонтировать более 300 км дорог и около 50 мостов. В приоритете на ближайшие три года будет оставаться строительство мостовых сооружений через железнодорожные пути Московских центральных диаметров.

19 декабря стало известно, что трассу между Калужским и Варшавским шоссе в Новой Москве построят в 2023 году. Длина трассы составит 11,9 км. Проект включает в себя также сооружение путепровода через пути Курского направления Московской железной дороги, эстакады вдоль Варшавского шоссе и моста через реку Десну.