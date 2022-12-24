Подводный пир: как вырастить коралловый риф

Более 90% кораллов Большого Барьерного рифа — крупнейшей в мире колонии — в начале этого года обесцветились из-за потепления воды. Это свидетельствует о том, что их покинули симбиотические водоросли, которые обеспечивают полипам питание. Это грозит им гибелью