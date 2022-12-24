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Подводный пир: как вырастить коралловый риф

Ученые пытаются восстановить колонии полипов самыми разными способами, включая печать на 3D-принтере
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Imago Images/McPHOTO
Температура Мирового океана на протяжении последних лет бьет рекорды. Это приводит к гибели кораллов и населяющих их микроорганизмов, вследствие чего разрушаются рифы, защищающие берега от океанских волн. Ученые многие годы пытаются остановить процесс деградации и восстановить колонии полипов. Насколько успешно — в фотогалерее «Известий»
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Более 90% кораллов Большого Барьерного рифа — крупнейшей в мире колонии — в начале этого года обесцветились из-за потепления воды. Это свидетельствует о том, что их покинули симбиотические водоросли, которые обеспечивают полипам питание. Это грозит им гибелью
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/The Ocean Agency/Cover Images
Много лет назад ученые, которые занимаются проблемами исчезновения коралловых рифов, решили засадить кораллами тысячи квадратных метров разрушенных рифов Индонезии. Они разместили на дне моря шестиугольные металлические рамы и засеяли их кораллами. И недавно зафиксировали звуки, которые говорят о невероятном успехе этого проекта — возрождении всей экосистемы рифа
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/David Gray
Так выглядел Большой Барьерный риф в 2015 году, ученые серьезно опасались за его будущее
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Jill Gralow
В начале этого года власти Австралии заявили о запуске самой масштабной в истории страны программы по восстановлению экосистемы Большого Барьерного рифа
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Jill Gralow
Ученые решили искусственно создать более термостойкие кораллы
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Jill Gralow
Биологи отобрали самые устойчивые полипы, которым удалось пережить последние тепловые волны, и передали этот генетический материал полипам, выращенным в лабораторных условиях
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Jill Gralow
В рамках другого метода восстановления волонтеры собирали икру кораллов и подсаживали на поврежденные участки рифов. Через восемь месяцев из зародышей выросли новые кораллы
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Ulan/Pool/Latin America News Agency/Rapetti Emilio
Программа «Миллион кораллов для Колумбии» нацелена на восстановление у острова Сан-Андреас в Карибском море 200 га рифов к 2023 году
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Ulan/Pool/Latin America News Agency/Rapetti Emilio
Биологи пытаются восстановить колонии самыми разными способами — разрезают кораллы на кусочки и нанизывают на веревки или наклеивают их слоями на цемент
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/USA TODAY NETWORK
Кораллы начинают расти и образуют целые колонии
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Chicago Tribune/TNS/ABACAPRESS.COM/Zbigniew Bzdak
Впоследствии эти колонии подсаживают на риф
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/USA TODAY NETWORK
Коралловый риф — это не просто колония полипов, а целая экосистема, которая должна находиться в равновесии
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Для наблюдения за различными видами фауны, населяющей риф, ученые используют дроны
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/Great Barrier Reef Foundation
На Большом Барьерном рифе постоянно следят за популяций черепах и подсчитывают их численность
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Как сохраняют и восстанавливают коралловые рифы
Фото: REUTERS/SCMP
В Гонконге основу для коралловых рифов печатают на 3D-принтере из терракотовой глины. В дальнейшем погруженные на дно океана плитки, ставшие фундаментом для кораллового рифа, разрушатся, не причинив никакого вреда окружающей среде
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