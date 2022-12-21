В АКОРТ рассказали о подготовке торговых сетей к работе перед праздниками

Торговые сети готовятся к повышению трафика перед праздниками — компании корректируют время работы, рассказал «Известиям» 21 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Так, например, компания «Магнит» увеличила часы работы супермаркетов, магазинов «Магнит Косметик» и другие. Торговая сети «Лента» ввела круглосуточную доставку товаров. Другие ритейлеры корректируют режим работы и сервисов в зависимости от роста трафика в предпраздничные дни. К примеру, «Азбука Вкуса» уже фиксирует повышенный спрос на бронирование самовывоза и доставку продуктов, при этом скорость заполнения слотов доставки выше прошлогодних показателей.

Существенно сети не меняют ассортимент по сравнению с предыдущими годами, есть лишь единственная поправка на то, что вырос объем товаров от российских производителей, а в категории овощей и фруктов — от поставщиков из Узбекистана и Турции. Кроме того, ритейлеры расширяют меню готовых блюд для заказа.

«Перед Новым годом сети традиционно ожидают увеличения продаж бытовой техники, электроники. Поэтому ритейлеры расширили ассортимент товаров под брендами из Китая, Турции и Узбекистана, а также собственных торговых марок. В сегменте DYI вырос спрос на сезонные товары, например, OBI к празднику уже дополнила ассортимент четырьмя тысячами новых наименований», — заметил эксперт.

По его словам, промо-активность в сетях традиционно повышается в праздничные дни, нынешний сезон в этом смысле не будет отличаться от предыдущих.

Ранее, 23 ноября, в компании «Лента» рассказали «Известиям», что в торговых сетях изменились цены на искусственные елки. Уточнялось, что часть ассортимента подорожала на 10–20%, другая часть продукции сохранила свою стоимость на уровне прошлого года.

10 декабря «Известия» ознакомились с результатами исследования онлайн-платформы Lamoda, согласно которым среди покупателей с 1 ноября по 2 декабря одним из наиболее популярны товаров стали елочные игрушки, их приобрели на 1539% чаще, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, на 138% чаще, чем в прошлом году, пользователи стали приобретать ароматические масла и ароматические наборы (на 121%).