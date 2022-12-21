Институт Пушкина назвал слово 2022 года

Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал «наследие» словом года, сообщается на официальной странице института в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша цель состояла в том, чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки. Поэтому из наших материалов были намеренно исключены слова, связанные с политической и военной тематикой», — уточнили в институте.

Учреждение, выбирая слово этого года, проанализировало тексты русскоязычных средств массовой информации (как российских, так и зарубежных) и публикации в социальных сетях.

«Институт Пушкина готов назвать слово года. Это слово — «наследие», — говорится в сообщении.

Содержательный анализ публикаций показывает, что обращение к историческому и культурному наследию страны приобрело в 2022 году особенную значимость, отметили в институте.

Словом 2022 года по версии английского онлайн-словаря Dictionary.com стала «женщина».

При этом Оксфордский словарь английского языка выбрал выражение «режим гоблина» словом 2022 года. Эксперты определили «режим гоблина» как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.