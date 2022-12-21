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Монтаж инженерного оборудования начался на будущей станции мосметро «Потапово»

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Фото: stroi.mos.ru
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В Москве на строящейся станции метро «Потапово» Сокольнической линии начался монтаж инженерного оборудования. Об этом в среду, 21 декабря, сообщил заместитель главы города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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«Активные работы ведутся на станции «Потапово». В настоящий момент на объекте завершаются работы по сооружению котлованов. Строители приступили к монтажу инженерного оборудования», — отметил Бочкарев, чьи слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Вице-мэр добавил, что новая станция строится по новой технологии. Это будет первая отапливаемая наземная станция московского метро. Для этого на ней будет установлено дополнительное вентиляционное оборудование, подающее в помещения теплый воздух.

Отмечается также, что готовность станции достигла 60%. Ее открытие планируется в 2024 году.

17 декабря сообщалось, что на Кольцевой линии мосметро начали строить станцию «Суворовская», проект которой в октябре утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Станция расположится недалеко от Театра Российской армии. С нее запланирована пересадка на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской ветки транспортной системы.

14 декабря Собянин провел технический запуск южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Сосковского метрополитена от станции «Каховская» до станции «Каширская». По его словам, теперь усилия будут сосредоточены на запуске юго-восточной части БКЛ. При этом он выразил уверенность, что «замкнуть Кольцевую» удастся до конца 2022 года.

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