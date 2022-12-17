В Москве на Кольцевой линии метро начали строить новую станцию

В Москве начали строить станцию «Суворовская» Кольцевой линии метрополитена, сообщил в субботу, 17 декабря, журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В октябре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект станции «Суворовская» Кольцевой линии, и мы приступили к работе. <...> Построена шахта, от которой строителям предстоит пробиваться тоннелями горным способом, часто вручную, к месту будущей станции», — отметил Бочкарев во время «Делового завтрака» в редакции «Российской газеты».

19 ноября Бочкарев рассказал, что станция «Суворовская» не будет отличаться по стилю от других станций кольца, построенных в 1950-е годы.

Бочкарев выразил надежду на то, что «Суворовская» отразит все актуальные тенденции по архитектуре и строительным материалам, но впишется в Кольцевую линию метро. По его словам, «строить "Суворовскую" будут долго: лет пять».

Станция расположится недалеко от Театра Российской армии. Со станции запланирована пересадка на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской ветки транспортной системы.