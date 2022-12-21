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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

Роспотребнадзор: покупать икру необходимо только в проверенных или специализированных магазинах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Роспотребнадзор опубликовал памятку с правилами о том, как правильно выбирать красную икру. Материал опубликован 21 декабря на официальной сайте ведомства.

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Отмечается, что покупать икру необходимо только в проверенных или специализированных магазинах. Также важно обращать внимание на этикетку, где должны быть указаны название рыбы, из которой была изъята икра, а также даты изготовления и фасовки.

Кроме того, на упаковке должны быть указаны номера завода-изготовителя, смены, а также индекс рыбной промышленности «Р».

«Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213», — говорится в сообщении.

Уточняется, что крышка банки не должна проминаться или быть вздутой. Хранить ее после покупки необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем.

Икринки же должны быть мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные без пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки сдувшиеся, то, вероятно, деликатес уже размораживали.

Специалисты напомнили, что натуральные икринки имеют ядро, а искусственные — однородны. Также качественная икра должна лопаться при слабом нажатии и немного белеть, если положить ее в горячую воду.

С ноября 2022 года россияне стали покупать красную и черную икру в три раза чаще, чем в среднем по году. Об этом стало известно 13 декабря.

Сообщалось, что чаще всего россияне выбирают красную икру горбуши и лосося. Спрос на них почти одинаковый: на икру этих видов рыб приходится каждая вторая купленная банка.

2 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Так, федеральные ритейлеры не планируют повышать цены на деликатесы — рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.

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