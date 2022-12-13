К Новому году спрос на икру в России вырос в три раза
С ноября 2022 года россияне стали покупать красную и черную икру в три раза чаще, чем в среднем по году. Такие данные 13 декабря представили «Известиям» аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».
Выяснилось, что чаще всего россияне выбирают красную икру горбуши и лосося. Спрос на них почти одинаковый — на икру этих видов рыб приходится каждая вторая купленная банка. Менее популярна икра нерки и кеты. Чаще всего покупатели выбирают икру марки «Камчатское море», на втором месте — Milegrin и «Путина». Закрывают пятерку лидеров «Лунское море» и «Красная птица» АШАН.
Среди черной икры россияне чаще предпочитают осетровую, на нее приходится больше 70% от всех проданных банок. Оставшиеся 30% приходятся на икру стерляди и белуги. Лидер продаж черной икры — марка «Раскат», далее идут бренд Royal Black и с небольшим отрывом «Астраханская Икра Национальное достояние».
К Новому году, по сравнению с октябрем, на 30% выросли продажи имитированной красной икры. При этом спрос на имитированную черную икру, наоборот, упал на 3%. Стоимость красной икры составляет от 600 до 900 рублей за 100 гр. Цены на имитированную красную икру — от 50 до 100 рублей за 100 гр. В среднем икра горбуши стоит 831 рубль за 100 гр, лосося — 608 рублей, нерки — 809 рублей.
2 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Так, федеральные ритейлеры не планируют повышать цены на деликатесы — рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.