Малкин сравнялся с Федоровым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с Сергеем Федоровым, занимающим второе место в списке лучших российских бомбардиров национальной хоккейной лиги. Об этом 21 декабря пишет «Спорт-Экспресс».

Накануне в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Малкин забросил шайбу с подачи Сидни Кросби при игре в большинстве. Она принесла форварду 1179-е очко за карьеру. Всего он оформил 455 голов и сделал 724 голевые передачи.

Столько же баллов за результативность набрал Федоров, выступавший за несколько клубов НХЛ с 1990 по 2009 год. На его счету 483 гола и 696 передач. При этом Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ на 235 матчей меньше.

Лучшим российским бомбардиром лиги является Александр Овечкин. Он лидирует с показателем 1446 очков благодаря 800 голам и 646 передачам.

В общем рейтинге бомбардиров Овечкин занимает 18-е место, Малкин и Федоров делят 53-е. Лидером является Уэйн Гретцки с 2857 очками.

Накануне сообщалось, что вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не пропустили ни одной шайбы с игры в матче их клубов в НХЛ. Победу в серии буллитов одержал Георгиев.

14 декабря Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.