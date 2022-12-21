Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского 21 декабря
Мир
Конгресс США потребовал опубликовать налоговые декларации Трампа
Мир
Маск назвал условие для ухода c поста главы Twitter
Происшествия
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены церковь и шесть домов
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 29 апреля
Мир
В США предложили не называть граждан страны американцами
Происшествия
Поселок в Горловке частично обесточен после обстрела со стороны ВСУ
Армия
Расчеты САУ 2С3 «Акация» уничтожили укрепленные позиции ВСУ
Мир
Двух граждан США обвинили в кибератаке и якобы сговоре с хакерами из РФ
Армия
ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ с помощью ТОС-1А «Солнцепек»
Наука
«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Малкин сравнялся с Федоровым в списке лучших российских бомбардиров НХЛ

0
Фото: Global Look Press/Nathan Denette
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с Сергеем Федоровым, занимающим второе место в списке лучших российских бомбардиров национальной хоккейной лиги. Об этом 21 декабря пишет «Спорт-Экспресс».

Разгромный подсчет: Овечкин побил рекорд по выездным голам в НХЛ
До главного достижения Уэйна Гретцки российскому форварду осталась 101 шайба

Накануне в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Малкин забросил шайбу с подачи Сидни Кросби при игре в большинстве. Она принесла форварду 1179-е очко за карьеру. Всего он оформил 455 голов и сделал 724 голевые передачи.

Столько же баллов за результативность набрал Федоров, выступавший за несколько клубов НХЛ с 1990 по 2009 год. На его счету 483 гола и 696 передач. При этом Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ на 235 матчей меньше.

Лучшим российским бомбардиром лиги является Александр Овечкин. Он лидирует с показателем 1446 очков благодаря 800 голам и 646 передачам.

В общем рейтинге бомбардиров Овечкин занимает 18-е место, Малкин и Федоров делят 53-е. Лидером является Уэйн Гретцки с 2857 очками.

Накануне сообщалось, что вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не пропустили ни одной шайбы с игры в матче их клубов в НХЛ. Победу в серии буллитов одержал Георгиев.

14 декабря Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022