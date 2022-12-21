Эксперты рассказали о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Аферисты придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram, рассказали «Известиям» специалисты по кибербезопасности. Специалисты по информационной безопасности призвали настороженно относиться к ссылкам даже от друзей и использовать двухфакторную аутентификацию.

Отмечается, что пользователям стали приходить сообщения с просьбой поддержать ребенка, участвующего в конкурсе рисунков, и ссылка на голосование. Отправитель — из списка контактов потенциальной жертвы.

«В первом случае поступила просьба проголосовать якобы за «крестницу Анастасию», а во втором — за «племянницу Марию». Хотя прикрепленные ссылки были разные, после перехода по ним открывались очень похожие страницы с одинаковыми рисунками», — рассказала Наталья. Девушке пришло два сообщения такого рода.

Чтобы якобы проголосовать, девушка должна была ввести свой номер телефона. Делать этого она не стала, а вскоре аккаунты, с которых приходили сообщения, оказались заблокированы.

Как рассказал «Известиям» гендиректор «Стингрей Технолоджис» Юрий Шабалин, после ввода номера телефона бот просит ввести высланный человеку код авторизации, который на самом деле является кодом для доступа к аккаунту Telegram.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отчаянный клик: появился новый способ кражи аккаунтов в Telegram