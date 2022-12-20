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Автомобиль влетел в отбойник на МКАД

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Фото: t.me/DtOperativno
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В Москве на внешней стороне 29-го км МКАД автомобиль влетел в отбойник. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает столичный дептранс.

Отмечается, что во время движения в районе развязки с трассой М-4 водитель машины не справился с управлением, вследствие чего столкнулся с отбойником.

На месте работают московские оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В дептрансе добавили, что движение на участке аварии затруднено, поскольку в настоящее время заняты три полосы из пяти.

Ранее, 17 декабря, на внутренней стороне 71-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля. О пострадавших не сообщалось.

До этого, 12 декабря, на МКАД на северо-западе столицы столкнулись пять автомобилей. Судя по фото с места происшествия, участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины.

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