Пять автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе столицы. Авария произошла после развязки с Волоколамским шоссе, сообщили в понедельник, 12 декабря, в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 69-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там же отметили, что движение в сторону Новокуркинского шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Судя по фото с места происшествия, участниками аварии стали как легковые, так и грузовые машины, пишет «Газета.ru».

Ранее, 4 декабря, три автомобиля столкнулись на 6-м км внутренней стороны МКАД после развязки с Носовихинским шоссе. В результате происшествия образовалась помеха для проезда, из-за чего движение в сторону Косинской эстакады осуществлялось по ограниченному числу полос.