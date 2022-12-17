Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

В Москве на внутренней стороне 71-го км МКАД столкнулись четыре автомобиля. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает столичный дептранс.

Уточняется, что ДТП произошло перед Новокуркинским шоссе. На месте работают оперативные службы города. В настоящее время движение осуществляется по двум полосам из пяти.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в Telegram-канале департамента.

14 декабря взрослый и ребенок десяти месяцев пострадали в результате столкновения автомобилей Mercedes и Renault в Гагаринском тоннеле в Москве. Врачи диагностировали у ребенка ушиб головы. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи.