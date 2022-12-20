Снимок с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в форме с эмблемой немецкой дивизии СС «Мертвая голова» опубликован 20 декабря в Telegram-канале заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

В подписи к фотографиям, на которых изображен и президент Украины Владимир Зеленский, она указала, что украинский лидер посетил Артемовск (Бахмут) и пообщался с военными ВСУ.

Ранее, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с украинскими солдатами, где на форме одного из бойцов заметили нашивку с эмблемой немецкой дивизии СС «Мертвая голова». Фотография появилась по итогам визита Зеленского в Изюм Харьковской области.

Через три дня, 17 сентября, снимок был удален из Telegram-аккаунта украинского лидера. Зеленский до этого, 9 мая, уже публиковал фотографии военнослужащих ВСУ, на форме которых видна эмблема немецкой дивизии СС «Мертвая голова». При этом в тот же день пост был отредактирован, а фотография военнослужащего с нацистской символикой удалена.

12 сентября глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что на военной технике ВСУ изображены кресты вермахта. По его мнению, подобное обстоятельство указывает на пренебрежительное отношение Киева к убитым фашистами миллионам украинцам в период Великой Отечественной войны.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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